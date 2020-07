Addio al maestro Ennio Morricone

È morto Ennio Morricone, uno dei più grandi e famosi compositori di colonne sonore cinematografiche del Novecento. Aveva 91 anni. Era da qualche giorno ricoverato in una clinica romana, dopo che era caduto in casa e si era rotto un femore. La famiglia ha fatto sapere che i funerali si svolgeranno in forma privata. Morricone, premio Oscar, ha composto più di 500 melodie, spesso immortali, per il cinema e la televisione. Siedeva da tempo nel ristretto pantheon dei più grandi musicisti da cinema di sempre come confermano la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, l’Oscar alla carriera del 2007, la miriade di premi che scandiscono la sua carriera e perfino l’intestazione di un asteroide. La sua musica ha da sempre un impatto trasversale che contagia le più diverse generazioni e gli ha assicurato fama oltre il cinema con più di 70 milioni di dischi venduti.