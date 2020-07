Coronavirus, focolai nel mantovano

Focolai di coronavirus nel mantovano. A Viadana, in un salumificio, e presso altre 4 attività produttive, tra macelli e salumifici. In totale si registrano 68 lavoratori positivi, perlopiù asintomatici o con sintomi leggeri, risultati contagiati nei 5 macelli tra Viadana e Dosolo. Due persone sono ricoverate in ospedale, in condizioni che non sarebbero gravi. Un migliaio i tamponi eseguiti in questi giorni sul personale e sui loro contratti stretti e molte le persone poste in isolamento.