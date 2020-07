Trenord, arriva “Donizetti”: il treno collegherà Milano-Gallarate-Luino

Debutta domani, domenica 5 luglio, con una corsa inaugurale da Milano Porta Garibaldi a Luino (VA), il nuovo treno Donizetti, il primo dei 41 convogli veloci a media capacità acquistati da Regione Lombardia. Circolerà sulla linea Milano-Gallarate-Luino. Trenord, per questa occasione, ha organizzato un ‘Open day’ con visite al convoglio e viaggi gratuiti a bordo.

“Il debutto del nuovo treno a media capacità Donizetti – ha spiegato l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – si affianca ai 3 nuovi convogli ad alta capacità Caravaggio già in circolazione sulle linee lombarde. Da qui ai prossimi 3 anni entreranno in servizio complessivamente 176 treni nuovi acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro. L’operazione consentirà di svecchiare progressivamente la flotta: immettere sulla rete convogli nuovi significa diminuire i disagi per gli utenti derivanti dalla vetustà del materiale rotabile”. “I prossimi Donizetti – ha aggiunto Terzi – sono previsti sul nodo di Lecco a partire da settembre, quando saranno concluse le procedure tecniche di omologazione del mezzo per la linea che serve la Valtellina: i ritardi nelle omologazioni, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno fatto slittare di qualche mese l’arrivo dei nuovi treni nelle province di Sondrio e Lecco, quindi essendo il convoglio già disponibile è stato inserito sulla direttrice di Luino, adatta alla

circolazione del mezzo a media capacità”. “Confermo comunque l’impegno previsto per il nodo lecchese – ha concluso – in generale, i nuovi treni saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio”.