Domani i funerali di Elena e Diego

Saranno celebrati domani, sabato, i funerali di Elena e Diego, i due gemelli di 12 anni uccisi dal padre Mario Bessi nella loro casa di vacanze a Margno in Valsassina. La cerimonia si terrà nel campo sportivo di Gessate, dove vivevano, in modo da permettere la partecipazione di più persone.

Ieri sera a Gessate si è svolta una veglia di preghiera per i ragazzi della comunità. E’ stato letto un messaggio che l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inviato ai ragazzi di Gessate: “Tra gli angeli ci sono adesso anche Elena e Diego. Quando il Tentatore, il Signore delle Tenebre vi suggerisce di vivere con angoscia ogni notte per timore di una insidia, quando vi suggerisce di guardare con sospetto ogni persona, per timore di una minaccia, imparate ad ascoltare gli angeli, imparate ad ascoltare Elena e Diego. Vi parleranno della loro gioia presso Dio; vi diranno che il Paradiso è la casa dove è asciugata ogni lacrima e dove non c’è più la morte.Imparate ad ascoltare gli angeli, imparate ad ascoltare Elena e Diego”.