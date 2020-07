Coronavirus, i dati: 109 nuovi casi e 6 decessi in Lombardia

Su 8.427 tamponi processati, sono 109 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’. I dati comunicati dalla Regione evidenziano una stabilità nel trend da fine giugno. Milano viene scavalcata oggi da Bergamo e Mantova come città più colpite: 21 casi nella prima, mentre 22 nelle seconde due.

Le terapie intensive scendono di un’ulteriore unità arrivando a 41, mentre i ricoverati generali in Lombardia sono 277, con un -20 segnato odiernamente. Altri 6 decessi in Lombardia oggi.

Di seguito i dati complessivi:

i tamponi effettuati: 8.427

totale complessivo: 1.044.975

totale complessivo: 1.044.975 i nuovi casi positivi: 109 (di cui 49 a seguito di test

sierologici e 31 ‘debolmente positivi’)

sierologici e 31 ‘debolmente positivi’) i guariti/dimessi: 67.422 (+225)

totale complessivo: (65.043 guariti e 2.379 dimessi)

totale complessivo: (65.043 guariti e 2.379 dimessi) in terapia intensiva: 41 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 277 (-20)

i decessi: 6

totale complessivo: 16.650

I nuovi casi per provincia:

Milano 21 di cui 10 a Milano città

Bergamo 22

Brescia 18

Como 1

Cremona 4

Lecco 4

Lodi 5

Mantova 22

Monza e Brianza 6

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 1