Lutto a Tirano (SO) per la prematura scomparsa di un giovane e conosciuto campione di poker.

Era riuscito a sconfiggere una leucemia, non ce l’ha fatta a sopravvivere al Covid. Tirano, centro della provincia di Sondrio, è in lutto per la scomparsa di Matteo Mutti, 29 anni. Ne avrebbe compiuti 30 tra poche settimane. Matteo era un campione di poker: nella sua carriera ha conquistato due anelli Wsop Circuit e un titolo Ipt ed Ept ed una quarantina di cash in carriera per circa 300mila dollari.