Immuni, 4 milioni di download. Uno degli ideatori: ancora troppo pochi

Luca Ferrari, il giovanissimo cofondatore di Bending Spoons

, la start up di software selezionata dal Governo che ha sviluppato Immuni, l’app per contrastare il coronavirus, non è soddisfatto dell’ancora limitato numero di italiani che l’hanno scaricata: ”Vorrei iniziare dicendo che questa storia che Immuni funziona solo se la scarica il 60% della popolazione è una bufala – dichiara – è sempre utile, più è diffusa e più è utile, perché la sua funzione dipende dalla probabilità che due persone che hanno contratto il Coronavirus l’abbiano scaricata: l’aumento della sua efficacia è fortemente proporzionale rispetto al numero dei download.

Io comunque non sono ancora soddisfatto della diffusione di Immuni. Puntiamo ad altri numeri

“. Ferrari lo ha detto nel corso di Starting Finance, comunità per l’educazione finanziaria dei ‘millennials’, un incontro in diretta Instagram tra esperti del settore e del mondo economico.