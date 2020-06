Credo che sia necessario essere rapidi, coraggiosi e fare una proposta al Paese senza troppo stare a pensare al tema del consenso perché altrimenti di consenso si muore”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, nel corso del suo intervento all’evento “Salute Direzione Nord” presso la Fondazione Stelline. “L’Europa oggi aiuta con i fondi gli Stati e la responsabilità che la politica ha dipenderà molto dalla capacità di scegliere. C’è un tempo per la discussione, uno per la decisione e uno per l’azione. Ora non c’è tempo per una discussione perenne e il coraggio della politica starà nel non guardare il consenso e i sondaggi elettorali. Se la politica farà così, recupererà attenzione e credibilità”, ha concluso Sala. (MiaNews)