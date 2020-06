E’ di Mauro Pamiro insegnante e musicista il corpo trovato in un cantiere a Crema

E’ di Mauro Pamiro, 44 anni insegnante di informatica all’Iistituto Galilei, il corpo ritrovato questa mattina in un cantiere in via Mazzolari a Crema. Sposato, senza figli, l’uomo era un musicista, polistrumentista suonava in una band. Mistero sulle cause della morte, l’uomo è stato trovato con un foro in fronte per cui in un primo momento si è pensato fosse stato ucciso con un colpo di pistola, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi nemmeno quella dell’incidente o del suicidio. Nel pomeriggio è stata sentita la moglie. Decisivo il responso del medico legale e dell’autopsia.