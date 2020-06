I nuovi casi positivi in Lombardia sono 78 (di cui 21 a seguito di test

sierologici e 28 ‘debolmente positivi’) a fronte di 7.991 tamponi effettuati. Stabile il dato delle terapia intensiva con 43 ricoverati, scende di due unità il numero di ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-2). Da segnalare un solo decesso oggi. I nuovi casi a Milano sono 36 di cui 18 a Milano città, a Bergamo 13 e 9 a Brescia. Zero casi a Como, Lodi, Pavia e Sondrio.

Di seguito i dati completi:

i tamponi effettuati: 7.991

totale complessivo: 1.030.431

totale complessivo: 1.030.431 i nuovi casi positivi: 78 (di cui 21 a seguito di test

sierologici e 28 ‘debolmente positivi’)

sierologici e 28 ‘debolmente positivi’) i guariti/dimessi: 66.376

totale complessivo: (63.908 guariti e 2.468 dimessi)

totale complessivo: (63.908 guariti e 2.468 dimessi) in terapia intensiva: 43 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-2)

i decessi: 1

totale complessivo: 16.640

I nuovi casi per provincia:

Milano 36 di cui 18 a Milano città

Bergamo 13

Brescia 9

Como 0

Cremona 2

Lecco 2

Lodi 0

Mantova 3

Monza e Brianza 3

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 5