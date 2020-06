Milano, entro luglio 6 mila monopattini elettrici in sharing

I monopattini in sharing, in città, arriveranno a 6 mila entro luglio. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, presentando la nuova flotta di 750 monopattini in sharing dell’azienda Dott in arrivo a Milano

I monopattini in sharing, in città, arriveranno a 6 mila entro luglio. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, presentando la nuova flotta di 750 monopattini in sharing dell’azienda Dott in arrivo a Milano, insieme al General Manager dell’azienda, Andrea Giaretta. Nelle scorse settimane, per la fase della riapertura, infatti, era stato modificato il bando di gara del Comune per aumentare il numero di monopattini a Milano. “Rispetto al periodo di pre-covid gli utilizzatori dei monopattini sono aumentati del 18-20%”, ha inoltre comunicato Granelli. “Se si è in strada bisogna stare attenti, che si sia in bici, in monopattino, a piedi o in auto. Tutti i giorni purtroppo gli incidenti esistono. Bisogna fare in modo che quando uno è in strada stia attento, bisogna seguire il codice della strada“ ha aggiunto Granelli, dopo l’incidente dei giorni scorsi a Lainate che ha coinvolto due ragazze in contromano su un monopattino elettrico. Granelli si è quindi appellato “alla prudenza e all’attenzione di tutti”.