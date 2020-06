Lombardia, oggi la decisione sull’obbligo delle mascherine all’aperto

Dovrebbe arrivare oggi la decisione della Lombardia sul mantenimento dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, in vigore dal 5 aprile. Dopo l’ultima proroga al 30 giugno, la Regione sta infatti valutando se modificare o prolungare la misura anti-contagio, che in alternativa alla mascherina ammette anche l’uso di indumenti come sciarpe e foulard per coprire il naso e bocca. Oggi il presidente Attilio Fontana potrebbe decidere di emettere una nuova ordinanza per trasformare l’obbligo in una raccomandazione, oppure di prolungare la disposizione “almeno fino al 15 luglio”. In alternativa potrebbe lasciar scadere martedì l’ordinanza, facendo decadere la disposizione in automatico.