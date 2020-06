Auto sportive e ville di lusso: la vita dell'”umile” imprenditore milanese

Dichiarava un reddito da indigente e viveva in ville di lusso, così la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro dei suoi beni per un valore di 500mila euro.

Auto sportive di lusso, caravan e villini, ma per il fisco italiano guadagnava ogni anno redditi estremamente bassi, con cui doveva mantenere anche la famiglia. Così il titolare di una ditta specializzata nella raccolta di rifiuti pericolosi è stato scoperto dai finanzieri di Paderno Dugnano, nel Milanese, che hanno operato il sequestro dell’intero patrimonio finanziario e immobiliare dell’uomo, in quanto “acquisito mediante l’utilizzo di proventi illeciti”. All’imprenditore di Senago (Milano), che già in passato aveva avuto diversi guai con la legge con le accuse di associazione a delinquere, ricettazione, rapina, minacce e anche maltrattamenti in famiglia, sono stati sequestrati quattro immobili e conti correnti per un valore di oltre 500mila euro.