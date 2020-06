Al via la VIII edizione di Estate Sforzesca

Milano inaugura ufficialmente la stagione estiva della cultura milanese con l’ottava edizione dell’Estate Sforzesca, la rassegna curata e promossa dall’Assessorato Cultura del Comune di Milano che dal 2013 porta musica, spettacolo e cultura nel cuore del centro cittadino, ogni sera a dal 21 giugno al 3 settembre 2020 nel prestigioso Cortile delle Armi del Castello.

L’ottava edizione della rassegna offre uno spazio unico a molti protagonisti del panorama culturale e artistico nazionale. L’intenzione è ridar voce ad artisti, compagnie teatrali, band, ensemble, performer, orchestre, scuole e accademie artistiche e restituire un palco ai cittadini, che ogni giorno fino al 3 settembre potranno assistere a uno spettacolo live.

Il palco dello storico Cortile delle Armi sarà lo scenario di 80 eventi totali, di cui 27 a ingresso libero, che danno spazio a 40 concerti, 20 performance teatrali, 4 spettacoli di danza. Un programma tuttora ‘in progress’, e per questo annunciato ad oggi solo considerando la prima parte del calendario dal 21 giugno al 12 luglio. (Link al programma)

Il programma è delineato anche da un focus particolare dedicato ai Talenti delle Donne, una selezione speciale di spettacoli di successo che raccontano storie di grandi personaggi femminili. Così come per artisti e studenti di scuole e accademie, la rassegna raccoglie su un unico palco nel cuore di Milano anche ulteriori festival e rassegne. In scena anche una nutrita selezione di proposte teatrali a nome di importanti scuole e accademie milanesi.

Estate Sforzesca rinnova la sua vocazione eco-friendly, attraverso una rinnovata partnership con Legambiente e AMAT, un’area bar plastic-free e colonnine a pannelli solari per la ricarica e wi-fi gratuito Edison.

GLI HIGHLIGHT DELLA SETTIMANA

29 GIUGNO – 5 LUGLIO

Lunedì 29 giugno, ore 21

Gala delle accademie di danza

a cura di Muse Solidali

Ingresso 10€

Danza, durata 120’

Un gala di Danza con protagonisti tra i migliori allievi delle accademie milanesi. Una vetrina per i nuovi talenti della danza attraverso quaranta coreografie supportate da musiche coinvolgenti in uno spettacolo che abbraccia le varie discipline della danza: dalla classica alla contemporanea, dalla moderna, fino alle danze di origine popolare.

Mercoledì 3 luglio, ore 21

Massimo Lopez e Tullio Solenghi – La Milanesiana

Ingresso € 23 + € 2 prevendita 1° settore – € 18 + € 2 prevendita 2° settore

Teatro

Dopo la sospensione del loro tour, bloccato dalla pandemia, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano sul palco dopo 15 anni e presentano la loro ripartenza con uno show già acclamato dal pubblico nelle oltre 200 le repliche. Autori e interpreti, Solenghi e Lopez sono accompagnati da Gabriele Comeglio e la sua Jazz Company in una serata ricca di musica, scene e improvvisazioni, interazioni con il pubblico, e non ultimo imitazioni come quella dei papi Bergoglio e Ratzinger, Gino Paoli e Ornella Vanoni, Dean Martin e Frank Sinatra.

Venerdì 3 luglio, ore 21.30

Slow Music presenta: Slow Club Live – Tutti fuori dalla rete, finalmente dal vivo

a cura di Slow Music ETS

Ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti

Musica #Pop #Rock #Elettronica, durata 75’

Uno spettacolo inedito, curato da Michaela Berlini, Stefano Bonagura, Corrado Gambi, Massimo Poggini Claudio Trotta e prodotto da Slow Music. Una serata per celebrare dal vivo il rotocalco “libero e indipendente” Slow Club, prodotto in tempi di Covid-19 dall’associazione e andato in onda su YouTube e sui canali social dal mese di aprile. Dopo tre mesi di programmazione in rete, lo spettacolo approderà all’Estate Sforzesca 2020 con una serata di musica e parole per celebrare dal vivo il ritorno alla musica live con la partecipazione live di ospiti d’eccezione come Andy (Bluvertigo), Elena Di Cioccio, Ricky Gianco, la House Band del CPM Music Institute, Mario Lavezzi, Franco Mussida, Saturnino, Pino Scotto e molti altri.

Domenica 5 luglio, ore 21.30

DANIELE DURANTE: La Taranta on tour

a cura di Associazione Mo’O Me Ndama

Ingresso 15€

Musica #world #fusion #folk

Daniele Durante, direttore artistico de La Notte della Taranta, guiderà nel Taranta on Tour i migliori musicisti salentini dell’Orchestra della Notte della Taranta, dell’ensemble Aprés la Classe e del Canzoniere Grecanico Salentino, formazione vincitrice del premio Songlines 2018 come miglior formazione live World music. Lo spettacolo vedrà la performance, attraverso un numero ridotto di musicisti a causa della recente emergenza Covid-19, di una serata in anteprima nazionale a Milano dell’antologia musicale Aspettando Contaminafro, dedicata alle musiche del festival salentino.