In casa oltre un etto di hashish e 14 grammi di cocaina, arrestato 42 enne [VIDEO]

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un marocchino di 42 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel tardo pomeriggio di ieri (24/6), infatti, gli agenti del commissariato Porta Ticinese, hanno notato un uomo che, in via Binda, entrava e usciva da un condominio per incontrarsi con alcune persone di passaggio. Verso le 19.30, l’uomo si è diretto nella vicina via Ponti per cedere una dose da 2 grammi di hashish, al prezzo di 20 euro, a una giovane donna in bicicletta. I poliziotti hanno seguito e bloccato il 42enne marocchino sotto l’appartamento di via Binda. Successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 133 grammi di hashish nascosti in cucina, di 14,5 grammi di cocaina, suddivisi in 29 involucri e nascosti nelle tasca di un accappatoio, e di 2540 euro in banconote di vario taglio.