Esce il 30 giugno “Ho tutto tranne te”, nuovo singolo di Rosmy

“Ho tutto tranne te” è un brano dalle sonorità pop rock, con un arrangiamento caratterizzato da suoni elettronici, scritto da Rosmy e prodotto da Cristian Milani e Michele Clivati. In un periodo di distanziamento fisico imposto dalle circostanze, Rosmy invita a non perdere mai di vista l’ “altro” e mostrare supporto e vicinanza nei confronti di tutti, soprattutto dei più deboli. Rosmy sarà l’artista di apertura della serata “Daniele Durante: Taranta”, nell’ambito della rassegna ESTATE SFORZESCA 2020. Per l’occasione canterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Ho tutto tranne te” e proporrà altri due brani dal suo repertorio, in una speciale versione unplugged con percussioni e chitarra. Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, è una cantautrice italiana, attrice e interprete che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la sua musica tematiche sociali importanti come il bullismo, il “ghosting”, l’eutanasia. È erede della famiglia Trichitella, musici e girovaghi di arpa e violino, che hanno portato a New York e Parigi la tradizione “dell’arpa Viggianese”.