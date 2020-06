Crolla il tetto di una palazzina ad Albizzate (Va), morti madre e figlio

Il tetto di una palazzina è crollato nel pomeriggio ad Albizzate (Va).Si tratta dell’ex fabbrica Bellora che oggi ospita tra le varie attività anche un ristorante. Il crollo è avvenuto vero le 17.30 in via Marconi nelle adiacenze del centro storico. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è morta una mamma e uno dei suoi bambini mentre un altro figlio, una bamina di 15 mesi, è stata trasportata in gravi condizioni in elicottero all’ospedale di Gallarate. Secondo quanto riferito dal 118 la piccola ha numerose fratture, una delle quali al cranio. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.