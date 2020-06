Artisti di strada in Piazza Scala: “Fateci esibire” [VIDEO]

Un “caos artistico” organizzato. Tre diversi brani musicali che si sovrappongono per rappresentare le molte voci degli artisti di strada che lavorano a Milano. È questa la performance “Diamo voce all’arte di strada” messa in scena, questa mattina, davanti a palazzo Marino dai tre membri dell’associazione aderente a Confesercenti, Artisti di strada a Milano: Dario Buccino, a capo dell’associazione di settore, Michele Buzzi e Simone Nannicini. “Oggi siamo qui per tre A. Ovvero, Affermare la nostra dignità come lavoratori che non possono aspettare in eterno la burocrazia. Accelerare perché ogni giorno che passa è un giorno di lavoro perduto. E Alleanza perché l’artista di strada non è in contrapposizione con le autorità così da avere un dialogo più limpido e solerte”. Gli artisti lamentano la mancanza di risposta dal Comune sulla possibilità di riprendere l’attività. “Lo spettacolo in strada non rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini perché basta un gessetto colorato e la buona volontà delle persone per mantenere il distanziamento necessario”, aggiunge Dario Buccino. Il Comune si sta interessando, ha fatto sapere l’amministrazione, verificando l’iter amministrativo per consentire le esibizioni di strada. (MiaNews)

Buskers Ci si è dimenticati degli artisti di strada? "Lo spettacolo in strada non rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini perché basta un gessetto colorato e la buona volontà delle persone per mantenere il distanziamento necessario". Publiée par Radio Lombardia sur Mardi 23 juin 2020