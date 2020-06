Al secondo giorno effettivo di estate e di caldo prepotente cade l’obbligo imposto lo scorso aprile, di indossare i guanti sui mezzi di trasporto pubblico in Lombardia. Dopo la smentita da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla reale efficacia di questo dispositivo di protezione contro la diffusione del contagio da Coronavirus, anche la Regione ha deciso di anticipare ad oggi la scadenza, fissata per il 31 agosto prossimo, in virtù del fatto che secondo quanto riferisce il presidente Attilio Fontana “l’epidemia risulta a oggi essere sotto controllo”. Resta invece ancora in vigore l’obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta si esce di casa, almeno fino al 30 giugno, quando da Palazzo Lombardia dovranno prendere un’ulteriore decisione se estendere o meno l’obbligo anche nel pieno dell’estate.