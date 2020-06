LakeComoRestarts: il Lago di Como riparte da Palazzo Pirelli

“La ripartenza e il rilancio della Lombardia e dei suoi territori può essere efficace e vincente solo se saprà tenere nella giusta considerazione e supportare al massimo il settore del turismo, pilastro dell’economia regionale e che in Lombardia e nei suoi territori vanta eccellenze uniche che non temono rivali. Sul lago di Como abbiamo un sistema turistico collaudato che ha bisogno ora di essere sostenuto e incentivato nel riproporsi e ripresentarsi dopo i mesi di lockdown: un turismo “in totale sicurezza”, con uno straordinario patrimonio naturale e una grande ricchezza e diversificazione di servizi, attrazioni e opportunità.” Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi collegandosi questa mattina con il Belvedere di Palazzo Pirelli, dove è stata presentata l’iniziativa #LakeComoRestarts finalizzata al rilancio e alla promozione della vocazione turistica del Lago di Como. All’iniziativa, che può contare su testimonial come lo scrittore Andrea Vitali e il violinista Davide Alogna, erano presenti anche l’Assessore regionale al Turismo Lara Magoni e il Presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti. “I dati di questi ultimi giorni dicono che i turisti stanno riscoprendo la Lombardia. In tal senso, il territorio lariano ha tutte le potenzialità per essere protagonista” ha evidenziato la Magoni. Andrea Camesasca ha illustrato le novità dell’offerta turistica dei prossimi mesi, tra cui la promozione “Torna a trovarci”: chiunque soggiornerà entro marzo 2021 in una struttura ricettiva aderente alla promozione, riceverà un voucher da sfruttare tra ottobre 2020 e marzo 2021 per tornare nella stessa destinazione usufruendo di un pernottamento gratuito. Il voucher è valido per un soggiorno di almeno 3 notti (2 a pagamento e 1 gratuita), non deve essere necessariamente usato nella stessa struttura che lo ha rilasciato e può essere regalato ad altre persone.