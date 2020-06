Salviamo la Lombardia, 5 mila persone in piazza Duomo

La manifestazione in piazza Duomo “Salviamo la Lombardia” si è conclusa a metà pomeriggio con le note della canzone “Bella Ciao”. La protesta è durata per quasi due ore, al microfono si sono alternate testimonianze di famigliari delle vittime del Covid, medici e infermieri. Verso la fine della manifestazione gli organizzatori hanno fatto sapere che il numero raggiunto di presenze “è arrivato quasi a 5mila”, sopra il limite di capienza massima prevista. Una manifestazione che si è tenuta nel rispetto delle regole e del distanziamento come si nota dalle fotografie che riprendono piazza Duomo dall’alto. L’evento è iniziato con un minuto di silenzio in ricordo delle oltre 16 mila vittime del coronavirus in Lombardia e per tutti i morti in Italia, con i manifestanti seduti a terra, seguito da un lungo e commosso applauso