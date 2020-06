La provincia di Lodi ieri non ha registrato nessun nuovo contagio di coronavirus. Finalmente una buona notizia per la zona da cui si è sviluppato il primo focolaio lo scorso febbraio. Da tempo la situazione nel lodigiano è sotto controllo.

Dei 216 nuovi casi positivi in Regione ieri, 52 sono nella città metropolitana di Milano (per un totale di 24.018) di cui 18 a Milano città (10.208 in totale), 55 a Bergamo (14.033), 41 a Brescia (15.394).