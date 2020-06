Coronavirus, Sala: condivido critiche a Regione, è il momento di cambiare

Riguardo alle manifestazioni di domani contro la gestione della sanità lombarda “non sono in condizioni per il mio ruolo di chiedere un commissariamento, non credo si possa fare tra sindaco e presidente della Regione. Rimane il fatto che molta della critica a Regione la condivido”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervistato per l’incontro “Obiettivo Milano. Verso le comunali” promosso dall’associazione Cronisti in Comune. “E’ passato molto tempo, c’e’ stata una prima fase in cui non si poteva cambiare dal punto di vista della gestione, ma a questo punto bisogna farlo. Di base non e’ il problema di cambiare una persona, ma cambiare strategia. Serve un’ammissione che alcune cose non vanno. Quello che mi aspetterei dal mio collega Fontana e’ una serena analisi di coscienza di quello che non va e anche degli errori fatti, anche io l’ho fatto”. (MiaNews)