Milano, al via le iscrizioni per le summer school

Il Comune di Milano ha dato il via alle iscrizioni per i centri estivi, si avrà tempo fino a martedì 23 giugno. Nelle graduatorie saranno agevolati i bambini con genitori lavoratori. Aperti da lunedì al venerdì, gli orari di ingresso e uscita saranno su turni in modo da evitare assembramenti. Ogni bambino potrà frequentare per per non più di sei ore al giorno e le attività si svolgeranno nell’arco di due periodi, dal 3 al 17 luglio e dal 20 al 31 luglio. Per garantire il distanziamento è prevista l’organizzazione in piccoli gruppi da cinque, ad ogni gruppo saranno assegnati 2 educatori. Dal Comune fanno sapere che a tutti sarà garantito il pranzo in monoporzione per garantire la massima sicurezza e una gestione più semplice.