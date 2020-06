Milano, mansarda colpita da fulmine prende fuoco in zona Baggio

A Milano una mansarda ha preso fuoco in zona Baggio mentre a Monza 3 persone sono rimaste intossicate da un'incendio scoppiato in una camera da letto.

Sarebbe un fulmine l’artefice dell’incendio scoppiato in un mansarda di un palazzo in via Scanini a Milano questa notte. Vigili del fuoco, 118 e protezione civile sono intervenuti verso le 4 e a scopo precauzionale hanno fatto evacuare una decina di persone. Al momento sembrerebbe che il tetto della mansarda abbia preso fuoco dopo esser stato colpito da un fulmine durante un forte temporale, illesi i 4 occupanti dell’abitazione. Mentre sono rimaste leggermente intossicate tre persone soccorse dai vigili del fuoco a Monza e trasportate dal 118 in ospedale per un controllo. A quanto sembra l’origine dell’incendio sarebbe un cortocircuito di un televisore in una delle camere dell’abitazione.