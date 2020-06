Giornata internazionale dello yoga, evento in digitale

Quest’anno sarà digitale il più grande raduno di yoga in Italia che YogaFestival, network di eventi Yoga, unendosi alle celebrazioni mondiali della Giornata Internazionale dello Yoga, proclamata nel 2014 dalle Nazioni Unite, organizza da 6 anni. Il filo conduttore è più che mai attuale: “Riflessioni sullo Yoga: come lo yoga ci aiuterà a immaginare il futuro”. Perché ricorre in momento storico che sta impattando a livello mondiale, imponendo dei ripensamenti globali e perché proporrà un format diverso, non solo per le modalità di fruizione legate alle disposizioni anti pandemia, ma per i contenuti e gli ospiti che, come nello stile di YogaFestival, saranno innovativi e coinvolgenti. L’appuntamento è domenica 21 giugno, dalle 18.00, sul web: visibile su yogafestival.it, sulla pagina FB YogaFestivalItalia e sul canale YouTube: lo “Yoga come non lo avete mai visto” arriva nelle case di tutti, visibile sempre.

Una non-stop di preziose pillole di pratica, incontri, reading, mantra e conversazioni insieme a maestri e insegnanti tra i più influenti nel mondo yoga di oggi, ad attori e musicisti per capire cosa sia veramente lo Yoga, approfondirne la conoscenza, incontrarne i protagonisti più interessanti.

Insieme a Giulia Borioli, Presidente di YogaFestival, ci saranno Gianni de Berardinis, esperto di musica e musicista, colonna di Radio 2000 e Mario Raffaele Conti, giornalista e scrittore e introdurre gli ospiti. Fra di essi, da varie parti dell’Italia e del mondo: Kay Rush, Antonio Nuzzo, Daniel Lumera, Anna Inferrera, Roberto Milletti e Francesca Cassia, Piero Vivarelli, Selene Calloni dalla Svizzera, Sergio Muniz e Morena Sundari Firpo, PujaDevi, Svamini Hamsanand, Simone Molteni, David Sye da Londra, Jacopo Ceccarelli e Jai Uttal, fra i più acclamati interpreti di canti devozionali e star nel mondo dello yoga, che dalla California regalerà a tutte le persone collegate un imperdibile momento. A chiusura dell’evento un esperimento: un grande OM collettivo a cui tutti collettivo a cui tutti possono partecipare registrando il proprio OM e inviandolo entro il 19 giugno a om@yogafestival.it

Il programma dettagliato su yogafestival.it

L’evento sarà come sempre gratuito (basterà collegarsi dalle ore 18.00 di domenica 21 giugno su yogafestival.it o alla pagina FB o al canale di YouTube di Yoga Festival Italia) e resterà visibile per dodici mesi.

INFORMAZIONI PRATICHE

Quando: 21 giugno dalle 18.00 alle 22.00 circa

Come accedere all’evento digitale: L’evento è gratuito e aperto a tutti. Basta collegarsi al sito yogafestival.it, alla pagina FB YogaFestivalItalia e sul canale YouTube omonimo. Per predisporre la migliore connessione possibile chiediamo a chi ci seguirà di confermare l’intenzione ad esserci inviando una mail a: prenotazioni@yogafestival.it. Nella mail di conferma una sorpresa per tutti gli iscritti.

Programma: disponibile a breve su www.yogafestival.it/international-yoga-day

Come partecipare a OM Collective: usare il proprio smartphone, registrarsi mentre si recita OM per non oltre 1 minuto; inviare il proprio video a om@yogafestival.it entro il 19 di giugno. Tutte le istruzioni sul sito. L’evento è realizzato in collaborazione con Freddy.