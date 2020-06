Al via la maturità per 500 mila studenti

Iniziano stamattina gli esami di maturità per mezzo milione di studenti in tutta Italia. Sarà un esame diverso e particolare: una prova unica orale, rispettando le misure di sicurezza anticontagio. I maturandi sosterranno la prova orale che durerà un’ora. Sono 13mila le commissioni, composte da sei membri interni e il presidente. Ogni studente discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. “È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poco si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!” scrive su Fb la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che stamattina sarà a Bergamo presso l’Its Giacomo Quarenghi. Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto – ha spiegato la Ministra – ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi Esami di Stato in presenza”.