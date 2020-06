Svuota estintore su autista della 91 e tenta di rubare il bus, arrestato

Ha svuotato un estintore, preso dal mezzo, contro un autista della linea 91 di Milano e ha pure tentato di mettersi alla guida del bus. È successo martedì sera intorno alle 21 in viale Romagna. Protagonista del raptus di follia uno straniero, descritto come nordafricano. L’autista dell’Atm, 45 anni, completamente imbiancato dal liquido dell’estintore, è stato portato via dall’ambulanza mentre sul luogo dell’aggressione sono sopraggiunte alcune pattuglie della polizia di stato, che hanno fermato l’aggressore. “Tutto è iniziato con un litigio a bordo – racconta l’autista a Radio Lombardia – poi l’uomo, fuori di sé, ha preso un estintore ed è sceso, scagliandolo contro un filobus che proveniva in direzione opposta. Subito dopo è tornato indietro, è risalito sul bus, ha aperto lo sportello del posto guida e mi ha svuotato contro la schiuma”. Sempre secondo la testimonianza dell’autista, l’aggressore ha anche tentato di impadronirsi del mezzo, senza riuscirci. Il raptus di follia è proseguito in strada perché lo straniero ha minacciato i presenti con una bottiglia rotta e un palo sottratto in un bar. Poi l’arrivo della polizia e l’arresto. Il dipendente Atm, molto scosso, è stato visitato al Pronto soccorso per un forte bruciore agli occhi ed è stato dimesso poche ore dopo. Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende l’allarme sicurezza sulla 90/91 soprattutto nelle ore notturne.