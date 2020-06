Previsto per oggi l’interrogatorio di garanzia per l’ex assessore Massari

È previsto per oggi l’interrogatorio di Paolo Massari, l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Milano, arrestato nella notte tra sabato e domenica con l’accusa di violenza sessuale. Il gip dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sulla misura cautelare in carcere chiesta dal pm. La vittima è un’imprenditrice amica ed ex compagna di scuola di Massari, la quale avrebbe chiesto aiuto e consiglio all’uomo a causa di alcune difficoltà lavorative create dall’epidemia di coronavirus. Secondo le indagini dopo un aperitivo i due hanno deciso di andare a cena e Massari ha proposto all’amica di lasciare lo scooter nel suo box, dove poi, secondo la versione della donna si sarebbe consumata l’aggressione e poi la violenza. L’imprenditrice è poi riuscita a scappare e senza abiti è stata soccorsa dalle volanti della polizia che l’hanno portata al Centro Violenze Sessuali del Mangiagalli, dove è stata visitata e ha avuto il supporto di uno psicologo. La donna ha poi denunciato tutto agli agenti e poco dopo l’ex assessore è stato arrestato. Massari nel 2010 era stato costretto a dimettersi dopo che due donne lo avevano accusato di molestie in due lettere inviate all’allora sindaco di Milano Letizia Moratti.