Massari sospeso da Mediaset

In attesa degli sviluppi dell'inchiesta dopo l'arresto per stupro il gruppo editoriale congela lavoro e stipendio al giornalista ed ex politico milanese.

In attesa degli sviluppi delle indagini, Mediaset ha sospeso il giornalista Paolo Massari, l’ex assessore della giunta Moratti arrestato sabato sera con l’accusa di stupro.”In relazione ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono il giornalista Paolo Massari – riporta una nota – Mediaset comunica di averlo sospeso cautelativamente dalla prestazione e dalla retribuzione in attesa degli sviluppi legali”. Massari, dopo aver dato le dimissioni da assessore per le accuse di molestie mosse da due donne nel 2010 – vicenda che non aveva avuto conseguenze giudiziarie – era tornato a lavorare come giornalista. Oggi è previsto l’interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore.