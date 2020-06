Divieto delle bici sui treni, FIAB scrive a Trenord e Regione Lombardia

La recente decisione di Trenord di impedire l’accesso delle biciclette sui propri treni in tutta la Lombardia ha scatenato polemiche e anche proteste in varie stazioni di Milano. FIAB, ovvero la Federazione Italiana Ambiente e Biciclette, ha inviato una lettera ai vertici di Trenord e di Regione Lombardia con una serie di proposte per poter riabilitare l’accesso alle bici nei treni senza però mettere a rischio la salute e la sicurezza dei passeggeri. Le proposte di FIAB sono molte e varie, anche perché frutto di discussone con varie associazioni sul territorio. In sintesi la federazione suggerisce di ripristinare e potenziare il servizio di trasporto bicicletta sui tutti i treni regionali lombardi perché solo con un numero maggiore di convogli è possibile evitare “assembramenti”. Inoltre si propone di valutare l’inserimento di carrozze dedicato al solo trasporto di biciclette e di attivare una campagna informativa rivolta a tutti per far conoscere le regole dell’utilizzo del treno con la bicicletta.

