Milano, rapina in pieno centro con bottino da 50mila euro

Indossavano guanti e mascherine i tre banditi che questa mattina verso le 8:30 hanno messo a segno un colpo da 50mila in pieno centro a Milano. All’interno della banca, armati di pistola, i malviventi hanno chiuso i dipendenti in bagno requisendo loro i telefoni cellulare per poi riuscire ad aprire la cassaforte. Intanto, un terzo uomo era appostato fuori dalla banca pronto a segnalare ai colleghi qualsiasi imprevisto. L’allarme è arrivato alla Polizia solo verso le 10, quando uno dei dipendenti è riuscito ad uscire da una finestra. “Hanno approfittato del periodo di pandemia per cui si portano dispositivi di protezione personale per non farsi riconoscere dalle telecamere e non lasciare impronte” ha spiegato la Polizia di Stato. Ad investigare sulla rapina gli uomini della squadra Mobile e la polizia Scientifica.