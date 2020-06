Investita e uccisa dall’auto del marito, tragedia nel pavese

Investita e uccisa dall’auto guidata dal marito. La vittima è una donna di 48 anni. L’incidente è avvenuto sabato notte a Corteolona, nel pavese, nel cortile in cui abita la coppia. Il marito, 57 anni, è indagato per omicidio colposo. L’uomo, in stato di chocsentito in caserma dai carabinieri, ha confermato quanto aveva dichiarato subito dopo la tragedia, e cioè di non essersi accorto della presenza della moglie dopo essere salito in macchina. I due coniugi avevano discusso animatamente, per cause ancora da accertare. Al termine della lite il 57enne è sceso in cortile ed è salito sull’auto. La moglie lo ha seguito per cercare di fermarlo, ma è stata investita dalla vettura.