Coronavirus, in Lombardia aumenta al 3,9% il rapporto tamponi e nuovi positivi

E’ del 3,9% % (rispetto al 2,6 % di ieri) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. Attualmente i positivi al coronavirus in Lombardia sono 15.976, da ieri 13 casi in meno. I nuovi casi positivi sono 259 su 6.637 tamponi eseguiti, ieri erano 244 su 9.336 tamponi. I decessi odierni sono 8, in tutto 16.457 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 264 e restano come ieri 94 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2.098 i pazienti in terapia non intensiva (-98). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 91.917 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 899.278 tamponi. Lo comunica Regione Lombardia.

– i tamponi effettuati: 6.637 totale complessivo: 899.278

– attualmente positivi: 15.976 (-13)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 91.917

– i nuovi casi positivi: 259 di cui 109 riferiti a controlli post test sierologici (3,9% il rapporto con i tamponi giornalieri)

– positivi totali: 91.917

– i guariti/dimessi: 59.484 (+264)

– in terapia intensiva: 94(0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.098 (-98)

– i decessi: 8 totale complessivo: 16.457

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.863 (+52) di cui 10.156 (+23) a Milano citta’

Bergamo 13.897 (+69)

Brescia 15.326 (+56)

Como 4.008 (+19)

Cremona 6.556 (+2)

Lecco 2.801 (+7)

Lodi 3.541 (+2)

Mantova 3.407 (+1)

Monza e Brianza 5.656 (+6)

Pavia 5.488 (+3)

Sondrio 1.540 (+17)

Varese 3.801 (+19)

e 2.033 in fase di verifica.