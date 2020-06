Lunedì riapre il terminal 1 di Malpensa

Con l’aumento dei voli e dei passeggeri riaprirà da lunedì prossimo 15 giugno il terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. In contemporanea chiuderà il terminal 2, rimasto aperto durante l’emergenza. La ripresa del traffico è ancora lieve ma comunque netta. In aeroporto si sta lavorando per tutti gli adeguamenti: dalle cinture sulle sedie per evitare che la gente si sieda vicino, a 250 distributori di gel, ai termoscanner, in grado di misurare la temperatura di oltre dieci persone contemporaneamente in millisecondi. I controlli sulla temperatura saranno all’ingresso e sono stati allestiti dei percorsi per disciplinare il flusso dei viaggiatori. I check-point saranno all’ingresso 13 e 19 del piano partenze. Agli arrivi , invece, i controlli saranno effettuati alla porta 2 e 7 e al piano -1 per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria. Chi sarà trovato con una temperatura sopra ai 37,5 sarà invitato a sottoporsi a un controllo medico. L’uscita dal terminal sarà solo da alcune porte (a livello partenze 16 e 17 ed a livello arrivi 4 e 8).