Abitanti di Milano e Roma, più spazio a bici e luoghi per passeggiare

L’85% degli abitanti di Roma e Milano chiede di dare più spazio a biciclette, luoghi per passeggiare e trasporti pubblici. E’ quanto emerge da un sondaggio YouGov commissionato da Transport & Environment, condotto in 21 città e sei paesi europei. A fronte di un dato generale medio del 64%, in Italia è del 79% la percentuale di intervistati che dichiara di aver respirato aria più pulita durante il lockdown e di non voler tornare indietro. Il 78% sarebbe d’accordo con severe misure antismog come la limitazione dell’accesso alle auto con ‘zone a emissioni zero’ (68% dato europeo). Il 59% (54% la media generale) dichiara di essere stato un utente di mezzi pubblici prima della pandemia e di volervi ritornare solo se saranno adottate misure per prevenire il contagio.