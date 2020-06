Milano, arrestato a Piazzale Segesta uno spacciatore 26enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino marocchino di 26 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti durante un controllo presso Piazzale Segesta hanno notato l’arrivo di un uomo pluripregiudicato conosciuto come uno dei rifornitori di stupefacenti della zona. Secondo l’attività investigativa della Polizia lo spacciatore era solito ricevere i clienti nella zona vicino alla fermata della metropolitana. Dopo aver iniziato a maneggiare dei piccoli involucri di plastica, l’uomo si è reso conto di essere osservato. Durante la fuga, molto breve perché gli agenti lo hanno intercettato subito, il pusher ha cercato di disfarsi della sostanza buttandola in un cestino vicino. La Polizia ha quindi recuperato i 12 involucri pronti per la “vendita al dettaglio” buttati dall’uomo che contenevano cocaina, per un peso totale di 12 grammi, e sequestrato all’uomo vario contante probabilmente frutto dell’attività di spaccio.