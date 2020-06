Arrestato truffatore, vendeva mascherine on line

Un 30enne di Torino è stato arrestato dai carabinieri di Brugherio (Mb) per truffa aggravata. Secondo le indagini, ha organizzato una truffa online per la messa in commercio di mascherine del tipo Ffp3. Aveva messo in vendita su un noto sito di e-commerce tra privati centinaia di mascherine fingendone la disponibilità e presentandosi come commerciante, riuscendo a triffare una ditta di Cologno Monzese che ha saldato preventivamente l’acquisto di 200 mascherine, per un totale di 1000 euro. Lavorando sui movimenti bancari effettuati dal truffatore, i carabinieri sono risaliti a due sportelli bancomat di Torino, riuscendo ad identificarlo mentre stava prelevando il denaro e arrestarlo in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza.