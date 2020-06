Sono in arrivo sanzioni per chi ha manifestato domenica contro il razzismo in piazza Duca d’Aosta, per violazioni delle regole anticovid. La Digos infatti procederà a sanzionare amministrativamente – la multa parte da 400 euro – le persone che hanno preso parte al presidio, senza rispettare le regole del distanziamento e della mascherina. La manifestazione è stata pomossa da diverse associazioni, in solidarietà alla comunità afro-americana per l’omicidio di George Floyd a Minneapolis. Si partirà dagli organizzatori e dai partecipanti già riconosciuti dagli agenti sul posto e si visioneranno le telecamere. Si valuterà però se il comportamento relativo al distanziamento è stato voluto o meno, mentre chi era senza mascherina non può essere giustificato. L’iniziale presidio si è poi trasformato in un improvvisato corteo per il quale la normativa prevede altrettante sanzioni. Quindi chi vi ha preso parte sarà multato. Chi invece ha imbrattato muri e dato calci alle auto – fra cui anche una macchina della polizia locale – sarà perseguito penalmente.