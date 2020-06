Salvi i tre speleologi dispersi al Pian del Tivano

Sono stati trovati i tre speleologi dati per dispersi in una grotta nel comasco, al Pian del Tivano. Uno dei tre è già uscito dalla grotta, i due compagni stanno lentamente risalendo verso l’uscita. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico, che è sul posto e sta monitorando la situazione.

Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco di Como, che stanno organizzando le operazioni per il recupero. I tre facevano parte di un gruppo di sei speleologi, e ieri si erano allontanati da un campo base in cavità a quota -260 metri, senza più fare ritorno. Non è escluso che causa delle forti piogge siano rimasti bloccati dai torrenti sotterranei.