Il governatore Fontana e l’assessore Bolognini visitano e ringraziano “Banco Alimentare”

“L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia è un ente che svolge un compito di capitale importanza nel contrasto allo spreco e alla povertà alimentare. Regione Lombardia sarà sempre al suo fianco per riuscire ad aiutare quante più persone possibili. In questi mesi difficili è emersa con evidenza l’importanza di questa realtà con un incremento delle richieste di sostegno aumentate del 40%”. Questo il commento del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini al termine della visita alla sede e al magazzino di Muggiò/MB dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia ‘Danilo Fossati’ onlus. “E’ giusto ringraziare – ha aggiunto l’assessore Bolognini – tutti coloro i quali danno quotidianamente il loro contributo a quest’opera fondamentale. Per Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore Bolognini – l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia rappresenta uno tra gli interlocutori più importanti per il confronto sui temi del contrasto alla povertà alimentare attraverso il recupero e la distribuzione delle eccedenze”. Gli obiettivi sono molteplici: dal consolidamento dell’attività di raccolta e distribuzione di cibo per persone bisognose allo sviluppo di azioni di rete attivate negli anni dal Banco Alimentare in tutta la regione. “Voglio rivolgere un plauso particolare all’Associazione – ha aggiunto Bolognini – per il prezioso lavoro svolto durante il periodo più duro della pandemia. A regime necessariamente ridotto e nonostante molte difficoltà dovute alle misure di contenimento, Banco Alimentare e i suoi volontari hanno continuato ad operare a fronte di un inevitabile aumento di richieste”. “Ringraziamo il presidente Attilio Fontana per la sua visita, importante riconoscimento di stima e testimonianza di una partnership consolidata” ha dichiarato Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia. “La collaborazione con la Regione – ha proseguito Boggio Marzet – rappresenta un modello virtuoso di sussidiarietà e di come il lavoro insieme delle istituzioni e il ‘terzo settore’ sia una componente indispensabile per la ripartenza della nostra regione e dell’Italia”.