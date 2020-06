Scuola, sciopero e presidio domani all’Arco della Pace

“La discussione sulla ripartenza della scuola è in grave ritardo. Precariato, edilizia scolastica, organici insufficienti, finanziamenti inadeguati, sicurezza sono temi irrisolti”. Lo scrivono in una nota FLC CGIL Milano, UIL SCUOLA Milano, SNALS CONFSAL Milano, che lanciano uno sciopero per domani 8 giugno.

“Lo sciopero dell’8 giugno ha l’obiettivo di sollecitare il Governo a fare le scelte necessarie non solo per la riapertura in presenza a settembre nella massima sicurezza, ma per rimettere la scuola al centro delle priorità del Paese”. Il presidio, in forma

statica, per la sicurezza di tutti, si terrà domani dalle 12 all’Arco della Pace