Venerdì sera verso le 22 la polizia ha arrestato a Castano Primo (Mi) un 60enne italiano per detenzione di arma e munizionamento clandestini e ha sequestrato una pistola Beretta, modello P4 Storm con matricola abrasa e 50 proiettili 9 x 21 compact. Gli agenti del commissariato di Legnano sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno individuato l’arrestato in una strada sterrata assieme a un italiano 47enne, pregiudicato per reati contro la persona, che aveva addosso 2.500 euro in contanti destinati con ogni probabilità alla compravendita dell’arma ritrovata assieme ai proiettili nel bagagliaio dell’auto del 60enne, ora detenuto nel carcere di Busto Arsizio. (MiaNews)