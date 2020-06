Si fingono assistenti civici, denunciati

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero due youtubers italiani di 29 anni per usurpazione di titolo e ha sequestrato loro una pettorina gialla con la scritta “Comune di Milano – Assistente Civico” e due tesserini plastificati con la loro fotografia e il logo del Comune di Milano. Gli agenti del Commissariato Monforte/Vittoria sono intervenuti dopo che venerdì scorso 29 maggio, il titolare di un negozio alimentare in corso Lodi, mentre conversava con un cliente, era stato avvicinato da un ragazzo, con la pettorina gialla con la dicitura “COMUNE DI MILANO ASSISTENTE CIVICO” e con il badge con fotografia e stemma del Comune di Milano, che, qualificatosi quale pubblico ufficiale, aveva intimato ai due di allontanarsi perché, a suo dire, erano troppo vicini. Alla richiesta di spiegazioni da parte del negoziante, il presunto Assistente Civico ha ripetuto loro che i due non erano a debita distanza come previsto dalle misure anti-Covid19 e, dopo aver estratto un petardo dal marsupio, lo ha posizionato sul tavolo del locale. L’esercente, temendo per la sua e altrui incolumità, ha, quindi, afferrato il petardo, scagliandolo lontano. Il ragazzo, allora, ha riptetuto il gesto accendendo un secondo petardo che l’uomo ha afferrato, fronteggiando contemporaneamente lo sconosciuto prendendolo per il bavero della camicia e allontanandolo con vigore di alcuni metri per poi tornare verso il locale. Il giovane ha seguito il negoziante e, dopo aver estratto un blocchetto, gli ha detto che avrebbe provveduto a verbalizzare la violazione ed elevare la relativa contravvenzione. L’uomo si è reso conto, a quel punto, che non era un blocchetto per verbali ma per ricevute, intuendo che non si trattava quindi di un Pubblico Ufficiale. Il giovane, dopo avergli detto che si trattava di uno scherzo, è stato riconosciuto da un dipendente del locale come uno dei due youtubers del canale denominato THE SHOW, seguito da migliaia di “followers” e, con il suo amico che era lì nei pressi, si è allontanato facendo perdere le tracce. Il titolare dell’esercizio commerciale domenica ha segnalato l’episodio al Commissariato Monforte/Vittoria. I poliziotti lunedì mattina si sono recati da lui per delucidazioni sull’accaduto: in quel frangente, i due giovani sono stati notati in Piazza Medaglie d’Oro poiché riconosciuti dall’esercente mentre passavano a piedi. Gli agenti hanno, quindi, fermato i due giovani uno dei quali stava proprio indossando la pettorina lungo la strada in modo tale, considerate le misure anti Covid19 in atto, da ingenerare confusione nei passanti in relazione alla presunta “qualifica” rivestita. Subito dopo i due 29enni, sono stati accompagnati presso gli Uffici di via Poma dove i poliziotti, dopo aver posto sotto sequestro il materiale, li hanno deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per usurpazione di titoli.