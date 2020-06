20 volontari, 60 le tonnellate di cibo e beni di prima necessità movimentate, 6.370 consegne di spesa a domicilio effettuate, con una media di oltre 100 consegne al giorno e oltre 3.000 nuclei famigliari aiutati. Sono questi i numeri del servizio attivato da Emergency tramite la piattaforma Milano Aiuta del Comune di Milano per la consegna di beni di prima necessità alle persone anziane, immunodepresse e in stato di isolamento domiciliare al fine di limitare al minimo gli spostamenti delle persone più fragili. Il servizio, avviato il 13 marzo in risposta a un appello del Comune, si concluderà nei prossimi giorni. Il progetto ha coinvolto 320 volontari di EMERGENCY e delle Brigate Volontarie per l’Emergenza che, con il supporto di SOS Milano e SOS Lambrate, ogni giorno hanno provveduto alla consegna di generi alimentari e farmaci e a reperire le ricette mediche necessarie agli utenti che non riuscivano a raggiungere il proprio medico di base. Inoltre, nel mese di aprile, i volontari di EMERGENCY e delle Brigate Volontarie per l’Emergenza hanno distribuito oltre 100 mila mascherine a circa 20.000 nuclei familiari. Le mascherine, donate dalla comunità cinese al Comune di Milano, sono state consegnate a ogni abitante delle Case popolari secondo l’indicazione del Comune. A questo si aggiunge anche la distribuzione di centinaia di pasti caldi agli indigenti e alle persone fragili a rischio movimento su tutto il territorio di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e con la cooperativa sociale Gustop.