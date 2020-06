Sono quasi i 20mila i tamponi effettuati (19.389) oggi in Lombardia. Tra questi i nuovi casi risultati positivi al Coronavirus sono +402, con una percentuale che continua ad assestarsi intorno al 2% (2.1% oggi, 2.5% ieri) tra tamponi effettuati e nuovi positivi riscontrati al virus. Un trend che si conferma in linea con gli scorsi giorni per l’alto numero di tamponi processati in data odierna.

Le brutte notizie tuttavia arrivano dai ricoveri, che tornano per la prima volta dopo settimane a crescere nuovamente, con +6 nuove unità in ospedale, portando il numero totale a 2.960. Non si arrestano i decessi: +21, per un totale di 16.222 morti in Lombardia.

Ecco i dati di oggi, venerdì 5 giugno:

i tamponi effettuati: 19.389

totale complessivo: 800.276

totale complessivo: 800.276 attualmente positivi: 19.853 (-471)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.928

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.928 i nuovi casi positivi: 402 (2,1% rapporto con i tamponi

giornalieri)

giornalieri) i guariti/dimessi: 752

totale complessivo: 53.853

totale complessivo: 53.853 in terapia intensiva: 120 (-5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.960 (+6)

i decessi: 21

totale complessivo: 16.222

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.306 (+99) di cui 9.890 (+52) a Milano citta’

Bergamo 13.539 (+73)

Brescia 14.970 (+89)

Como 3.912 (+18)

Cremona 6.482 (+11)

Lecco 2.765 (+4)

Lodi 3.495 (+10)

Mantova 3.382 (+13)

Monza e Brianza 5.567 (+8)

Pavia 5.393 (+22)

Sondrio 1.481 (+10)

Varese 3.671 (+28)