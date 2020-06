Movida, stop al divieto di asporto di alcolici

Sospesa a Milano l’ordinanza che vieta l’aspoerto di alcolici dopo le 19. Lo ha comunicato il vicesindaco e assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo in consiglio comunale riunito in videocollegamento. “In Prefettura abbiamo visto l’ordinanza che prevede il divieto di asporto di alcolici dalle 19 in poi perché la reazione che c’è stata da parte della città alle indicazioni per il distanziamento e per l’uso delle mascherine è stata ottima. Quindi credo che sia in via di pubblicazione la sospensione dell’ordinanza che prevede il divieto dell’asporto di alcolici”. L’ordinanza era stata emessa dall’amministrazione per impedire assembramenti nei luoghi della movida, davanti a bar e locali.