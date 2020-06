Milano Summer School, on line il bando per i progetti

E’ online sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico per aderire alla “Milano Summer School”, l’offerta delle attività educative, culturali, sportive e per il tempo libero dedicate ai minori tra i 3 e i 17 anni. Sarà possibile presentare le manifestazioni di interesse a partire dalle 12 di venerdì 5 giugno. All’avviso, possono rispondere enti convenzionati, associazioni, realtà no profit, oratori, concessionari di strutture sportive, culturali e sociali di proprietà pubblica, che abbiano un’esperienza nell’ultimo biennio, nell’organizzazione di iniziative per bambini. Per vagliare i progetti che saranno presentati per l’estate dei bambini a Milano il Comune metterà in campo una task force “la verifica potrà quindi essere molto rapida, e organizzeremo, a breve, un momento di confronto per spiegare le modalità di gestione di questi servizi che dovranno conciliare divertimento e sicurezza. Questa nuova fase richiede prudenza e la corresponsabilità di tutti”, ha commentato l’assessore a Educazione e Istruzione del Comune, Laura Galimberti. Anche l’Ats sarà coinvolta nell’approvazione dei progetti. I progetti presentati e approvati potranno essere avviati a partire dal 15 giugno e fino alla data di inizio dei calendari scolastici. “Milano inizia a risarcire le bambine e i bambini di tutto quello che gli è stato tolto in questi mesi in cui tanti, troppi li hanno dimenticati” scrive su facebook l’assessore all’edilizia scolastica Paolo Limonta, che ringrazia tutto il personale del Comune e di Milano Sport e le Assessore Laura Galimberti e Roberta Guaineri. “Per la felicità e i diritti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi”.