Un 33enne è stato portato nella notte in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza a seguito di una caduta in moto, avvenuta in corso Como a Limbiate (MB). I soccorsi di Areu sono intervenuti verso l’una. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato portato in ospedale con sospetta frattura bilaterale dei femori.