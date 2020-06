Trenord, dal 3 Giugno sui treni garantiti stessi posti pre-Covid

Da mercoledì Trenord tornerà ad offrire gli stessi posti del periodo pre-Covid. L’azienda, che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha fatto sapere che si passerà da 1500 a 1900 corse al giorno. “Per l’avvio della nuova fase sarà garantito il 100% del servizio sulle grandi direttrici suburbane e i principali collegamenti regionali nelle ore di punta” si legge in una nota diffusa da Trenord. Inoltre, sulle linee con la maggiore domanda, i treni saranno organizzati per avere una capienza maggiore in modo da poter rispettare il distanziamento sociale. Ritornerà il collegamento con l’Aeroporto di Milano Malpensa ogni 30 minuti da Milano Cadorna e, con il servizio già attivo a Milano Centrale, saranno 107 le corse giornaliere da e per l’aeroporto.